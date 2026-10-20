Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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20.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag gesucht
Die Aktie von Sonova zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 280,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 280,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 281,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'463 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 281,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,34 CHF je Sonova-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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