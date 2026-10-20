Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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20.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 277,40 CHF.
Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 277,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 276,20 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 64'882 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.
Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.
Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,34 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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