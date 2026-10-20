Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 277,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 276,20 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 64'882 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,34 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient

Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren