Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Verlusten

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 277,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'239 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 277,20 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 280,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'837 Sonova-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 11,34 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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