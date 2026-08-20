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20.08.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Donnerstagvormittag fester

Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 243,20 CHF.

Sonova
243.96 CHF 0.80%
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Die Sonova-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 243,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 244,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 243,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'374 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,98 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,77 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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