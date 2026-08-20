Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'130 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 245,80 CHF. Bei 243,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 43'949 Sonova-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,80 CHF) erklomm das Papier am 20.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,77 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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