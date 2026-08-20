Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 244,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie legte bis auf 245,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'123 Sonova-Aktien.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,45 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 50,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,77 CHF.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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