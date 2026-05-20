Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.05.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verliert am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 197,20 CHF.
Die Sonova-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 197,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'855 Punkten liegt. Bei 197,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 197,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 36'555 Sonova-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 283,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 30,39 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 17,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 23.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,55 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
Sonova-Aktie letztlich fester: Eigene Ziele im Geschäftsjahr 2025/26 erfüllt - Höhere Dividende vorgeschlagen
Sonova-Aktie: Marktumfeld bleibt bestimmendes Thema
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren gekostet
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
16:29
|Sonova Aktie News: Sonova verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: Börsianer lassen SLI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova verteidigt am Vormittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
19.05.26
|SLI aktuell: SLI notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen am Abend: SMI macht Verluste wett -- DAX im Plus -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt holt anfängliche Verluste auf. Der deutsche Leitindex dreht im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.