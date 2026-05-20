Sonova Aktie News: Sonova verliert am Mittwochnachmittag

Die Sonova-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 197,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'855 Punkten liegt. Bei 197,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 197,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 36'555 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 283,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 30,39 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 17,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 23.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,55 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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