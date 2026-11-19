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19.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 292,60 CHF.
Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 292,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'953 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 292,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8'452 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 18.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,40 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 44,29 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 CHF belaufen.
Am 18.05.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sonova dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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