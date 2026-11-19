Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 292,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'953 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 292,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8'452 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,40 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 44,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 CHF belaufen.

Am 18.05.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sonova dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren

Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht