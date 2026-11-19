Um 16:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 294,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'838 Punkten liegt. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 296,20 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 36'125 Aktien.

Am 19.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 0,61 Prozent zulegen. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 44,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,93 CHF belaufen.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 18.05.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 16.05.2028.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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