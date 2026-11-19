|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 295,20 CHF zu.
Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 295,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 296,20 CHF. Mit einem Wert von 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 24'721 Sonova-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 296,20 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Abschläge von 44,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,93 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 16.05.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,48 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren
Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sonova am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.