Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 295,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 296,20 CHF. Mit einem Wert von 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 24'721 Sonova-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,20 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Abschläge von 44,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,93 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 16.05.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,48 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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