Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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19.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 277,40 CHF ab.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 277,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'201 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 275,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'852 Sonova-Aktien.
Bei einem Wert von 278,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 41,24 Prozent Luft nach unten.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2029 13,93 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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