Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag ohne grosse Veränderung

Im SIX SX-Handel kam die Sonova-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 277,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sonova-Aktie bei 278,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 275,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 36'183 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 278,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Mit Abgaben von 41,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 13,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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