Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Sonova-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 277,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 275,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'579 Sonova-Aktien.

Bei 278,00 CHF markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 0,36 Prozent zulegen. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,16 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 13,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient

Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren