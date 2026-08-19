Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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19.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verliert am Mittwochvormittag
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 240,60 CHF.
Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 240,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Die Sonova-Aktie sank bis auf 240,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,40 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'882 Stück gehandelt.
Bei 245,70 CHF markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,12 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,25 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,76 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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