Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag im Minus

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 241,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'232 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 239,80 CHF. Bei 240,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 24'415 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,76 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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