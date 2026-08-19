Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Mittwochmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 241,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'164 Punkten steht. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 240,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 10'005 Stück.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,76 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,68 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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