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18.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sonova. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 291,20 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 291,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Die Sonova-Aktie legte bis auf 295,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 291,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 65'842 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 1,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 44,02 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 CHF aus.
Die Sonova-Bilanz für Q4 2027 wird am 18.05.2027 erwartet. Sonova dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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