Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 291,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Die Sonova-Aktie legte bis auf 295,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 291,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 65'842 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 1,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 44,02 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 CHF aus.

Die Sonova-Bilanz für Q4 2027 wird am 18.05.2027 erwartet. Sonova dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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