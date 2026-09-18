Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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18.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 234,80 CHF.
Bei der Sonova-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 234,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'675 Punkten notiert. Bei 235,20 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 234,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'224 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). 5,62 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 44,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,78 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,91 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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