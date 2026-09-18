Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 234,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 233,20 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten 26'353 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 248,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,78 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,91 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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