Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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18.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sonova. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 240,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 240,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 240,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'008 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 2,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,76 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,68 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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