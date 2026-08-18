Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Nachmittag zu

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 242,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'156 Punkten notiert. Bei 243,60 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 238,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'455 Sonova-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 1,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,76 CHF.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,68 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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