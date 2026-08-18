Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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18.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sonova. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 242,20 CHF.
Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 242,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'108 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 243,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 238,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'545 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 32,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,76 CHF aus.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,68 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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