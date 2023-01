Sonova Aktie News: Sonova am Mittag freundlich

Das Papier von Sonova konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 238,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'645 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,60 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'231 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sonova am 16.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch