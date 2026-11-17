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17.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 288,20 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 288,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'277 Punkten steht. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 287,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 289,00 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'069 Stück gehandelt.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 1,94 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,44 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.05.2027 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 16.05.2028.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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