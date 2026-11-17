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17.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 285,80 CHF ab.
Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 285,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 284,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 289,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39'289 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 2,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,97 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,93 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.05.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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