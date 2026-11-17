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17.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sonova. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 287,80 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 287,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 286,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 28'526 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 293,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 43,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,93 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.05.2027 terminiert. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 16.05.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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