Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 287,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 286,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 28'526 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 293,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 43,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,93 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.05.2027 terminiert. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 16.05.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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