Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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17.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 235,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 236,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'562 Sonova-Aktien umgesetzt.
Bei 248,00 CHF markierte der Titel am 24.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,26 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,81 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.
Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,84 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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