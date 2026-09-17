Sonova Aktie News: Sonova steigt am Nachmittag

Die Sonova-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 235,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'702 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 236,60 CHF zu. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 25'127 Sonova-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 5,00 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 44,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF aus.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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