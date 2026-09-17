Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von Sonova legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 234,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 236,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'640 Stück gehandelt.

Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,34 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,84 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verdient

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen