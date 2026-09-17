Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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17.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 234,00 CHF.
Das Papier von Sonova legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 234,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 236,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'640 Stück gehandelt.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,34 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,84 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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