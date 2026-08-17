Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 239,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. Die Sonova-Aktie sank bis auf 239,00 CHF. Bei 239,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'289 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,70 CHF. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 31,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,76 CHF.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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