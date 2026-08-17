Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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17.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Sonova gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 238,60 CHF.
Die Sonova-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 238,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 238,20 CHF. Bei 239,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 20'847 Sonova-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 245,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,98 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,68 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,76 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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