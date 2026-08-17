Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag tiefer

Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 239,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 238,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'297 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 245,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 2,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,76 CHF belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,64 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel wäre eine Sonova-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren