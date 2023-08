Sonova Aktie News: Sonova verzeichnet am Mittag Verluste

Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 233,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'951 Punkten steht. Die Sonova-Aktie sank bis auf 229,60 CHF. Bei 233,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'747 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 293,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 11,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 11.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,80 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch