Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag freundlich

Das Papier von Sonova legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 289,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 289,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 288,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'952 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach oben. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 43,64 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,91 CHF.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 präsentieren. Sonova dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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