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16.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sonova gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 288,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 288,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 290,80 CHF zu. Bei 288,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 24'734 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,48 Prozent.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,91 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,44 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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