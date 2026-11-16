Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Montagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 289,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 290,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 288,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'850 Sonova-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 293,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 1,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Abschläge von 43,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 16.05.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 11,44 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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