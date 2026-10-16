Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Sonova-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 273,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 272,40 CHF ab. Mit einem Wert von 273,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'782 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 274,40 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,05 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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