Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Zuletzt fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 273,00 CHF ab.
Die Sonova-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 273,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 272,40 CHF ab. Mit einem Wert von 273,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'782 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 274,40 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,05 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Freitagmittag höher (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SIX-Handel SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress (AWP)
|
14.10.26
|EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus (EQS Group)
|
12.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sonova am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.