Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag nahezu unverändert

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 274,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'283 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 276,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 272,40 CHF. Bei 273,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'304 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 276,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 40,55 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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