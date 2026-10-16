Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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16.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Freitagmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Sonova. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 275,40 CHF.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 275,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 275,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'231 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 275,80 CHF. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,81 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,05 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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