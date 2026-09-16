Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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16.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sonova. Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 227,20 CHF.
Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 227,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'487 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 226,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'012 Sonova-Aktien.
Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 9,15 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 39,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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