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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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16.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag im Plus

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 232,60 CHF.

Sonova
231.58 CHF 1.58%
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Um 16:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 232,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 232,60 CHF zu. Bei 228,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 22'724 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,62 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,79 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’399.78 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sonova AG 232.40 1.84% Sonova AG

Sonova am 16.09.2026

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