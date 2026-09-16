Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zieht am Mittwochmittag an
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 229,80 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 229,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,20 CHF zu. Bei 228,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 14'372 Sonova-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,92 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,07 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verdient
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
16:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova zieht am Mittwochmittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Montagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.