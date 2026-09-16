Sonova Aktie News: Sonova zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 229,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,20 CHF zu. Bei 228,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 14'372 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,92 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,07 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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