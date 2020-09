Sonova-Aktie aktuell: Sonova reagiert positiv

Die Aktie von Sonova gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Im SWL-Handel gewannen die Sonova-Papiere zuletzt 1.1 Prozent.

Das Papier von Sonova konnte zuletzt klettern und stieg im SWL-Handel um 1.1 Prozent auf 222.70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'081 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 223.20 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220.20 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'059 Stück gehandelt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 8.28 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die global tätige Firmengruppe Sonova ist einer der drei grössten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben.

Redaktion finanzen.net