Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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16.04.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 186,20 CHF.
Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 186,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'571 Punkten realisiert. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 186,10 CHF nach. Bei 187,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 4'269 Stück.
Am 20.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 34,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.05.2026 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 18.05.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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