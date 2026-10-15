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15.10.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag höher

Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Sonova gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 271,60 CHF.

Sonova
273.76 CHF 1.47%
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Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 271,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 273,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 271,80 CHF. Bisher wurden heute 4'221 Sonova-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 273,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 0,59 Prozent zulegen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,99 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,05 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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