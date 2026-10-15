Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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15.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Sonova gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 272,80 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 272,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 273,20 CHF. Mit einem Wert von 271,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'504 Sonova-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 273,20 CHF erreichte der Titel am 15.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,80 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,05 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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