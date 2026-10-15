Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Sonova-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 270,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 273,20 CHF zu. Die Sonova-Aktie sank bis auf 269,60 CHF. Bei 271,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'975 Sonova-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (273,20 CHF) erklomm das Papier am 15.10.2026. Mit einem Zuwachs von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 39,76 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,05 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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