Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag in Rot

Um 09:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 229,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Bei 229,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 229,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'344 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 7,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 40,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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