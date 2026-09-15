Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Nachmittag tiefer

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 227,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 225,60 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'259 Sonova-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 8,96 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 28,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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