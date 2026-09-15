Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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15.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag schwächer
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 226,60 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 226,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'404 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 225,60 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,40 CHF. Bisher wurden heute 11'740 Sonova-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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